Спроб отруєння Навального "Новічком" було як мінімум три - The Insider

На думку розслідувачів, спроб отруєння Олексія Навального було, як мінімум, три.

Про це заявив головний редактор видання The Insider Роман Доброхотов в інтерв'ю на телеканалі "ДОМ", розповідаючи про спільне з британським Bellingcat, американським CNN і німецьким Der Spiegel розслідуванні, передає Укрінформ.

За словами Доброхотова, розслідування стало вже не першим на цю тему — до того було доведено, що «Новічок» досі виготовляється в Росії, в тому числі на території Москви, а також була ціла серія розслідувань, як «Новічок» використовується спецслужбами.

"Спочатку - про ГРУшників: про отруєння Скрипаля в Лондоні, про отруєння в Болгарії, де був отруєний підприємець Гебрєв. Обидва були отруєні «Новічком». І там ми показали, як, власне, проводяться ці спецоперації. І вже в рамках цих розслідувань ми виявили ряд учених при Міністерстві оборони, які займаються проведенням цих спецоперацій. У тому числі ми розповіли про Інститут військової медицини в Санкт-Петербурзі, який очолює Сергій Чепур... Коли вже дізналися про отруєння Навального, ми стали цей ланцюг витягати далі", - каже Доброхотов.

За його словами, розслідувачі з'ясували, що Чепур спілкувався і з іншими науковими інститутами, які також працюють на спецслужби, зокрема з науковим центром «Сигнал» в Москві. За словами головного редактора, це "теж учені, які займаються «Новічком», розробкою нервово-паралітичних речовин, високопрофесійні токсикологи, синтетики". Далі, через контакти цих людей розслідувачі побачили, що вони спілкуються не тільки з ГРУшниками, але і з високопоставленими офіцерами ФСБ.

"І ось так ми прийшли до фінальної стадії нашого розслідування і до виявлення 8 співробітників НДІ-2 ФСБ (спеціалізований НДІ-2 при ФСБ), які займаються різними отрутами, а не тільки «Новічком». І ось ці конкретні люди спілкувалися з науковим центром «Сигнал». Була активізація спілкування в момент отруєння Навального. Відповідно, вже потім далі простеживши через білінги телефонних переговорів, через поїздки, з ким ці люди спілкувалися, ми вийшли на конкретно цих 8 осіб, частина з них безпосередньо їздила різними регіонами за Навальним. Я кажу «їздила» у множині, оскільки цих поїздок, спроб отруєння було кілька. Ми думаємо, що як мінімум було три активних спроби отруєння, а самих поїздок було кілька десятків", - заявив Доброхотов.

Говорячи про те, скільки людей могло бути отруєно "Новічком", він зазначив, що "є великий набір підозрілих отруєнь або смертей", щодо яких можна припускати, що мало місце отруєння з боку російських спецслужб, в тому числі за допомогою «Новічка»". На його думку, найочевидніший з цих випадків — з Володимиром Кара-Мурзою.

"Він активно лобіює санкції проти Путіна і його оточення, він спілкується з американськими сенаторами, європейцями. Загалом, активний журналіст-правозахисник, тому викликав дуже сильне роздратування (у Кремля - ​​ред.). І ось ми побачили одну за одною дві спроби отруєння — спочатку у 2015, потім — у 2017 році. І практично у нас немає сумнівів у тому, що використовувався «Новічок», і в тому, що, ймовірно, це та ж сама бригада", - стверджує Доброхотов.

Як повідомлялося, автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel прийшли до висновку, що замах на Олексія Навального зробила в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, що діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був доставлений в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи "Новічок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.