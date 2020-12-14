Навального отруїли ФСБшники - ЗМІ оприлюднили імена та псевдоніми

Замах на російського опозиціонера Олексія Навального скоїла в Томську спецгрупа з восьми оперативників ФСБ із секретного підрозділу відомства, які діяли під прикриттям Інституту криміналістики ФСБ.

Як передає Укрінформ, такого висновку дійшли автори спільного розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel.

Особи причетних до отруєння співробітників розслідувачі встановили за допомогою зіставлення даних білінгу стільникових телефонів з офлайновими базами даних.

Проаналізувавши бази даних авіаперельотів, розслідувачі з'ясували, що учасники групи літали в десятки міст Росії, куди літав Навальний, з 2017 року - зазвичай в кожну таку поїздку вирушали два-три оперативники, їх склад постійно чергувався. Вони купували квитки то під справжніми, то під вигаданими іменами, і намагалися літати не тими ж рейсами, що і Навальний, а паралельними, часто - з інших московських аеропортів. Основна активність припала на 2017 рік (коли Навальний оголосив про бажання брати участь у виборах президента), а потім - на 2020-му.

Автори розслідування назвали імена всіх співробітників, які брали участь в операції, і їх псевдоніми - Станіслав Макшаков, Олег Таякін («Тарасов»), Олексій Александров ( «Фролов»), Іван Осипов ( «Спиридонов»), Костянтин Кудрявцев («Соколов»), Олексій Кривощеков, Михайло Швець ( «Степанов»), Володимир Паняєв.

У поїздку до Новосибірська і Томська разом з Навальним вирушили Александров, Осипов і Паняєв.

Автори розслідування також стверджують, що в Томську була зроблена вже друга спроба отруєння Навального - за два місяці до цього ті ж співробітники скоїли замах на нього в Калінінграді; тоді постраждала дружина політика Юлія.

Сам Навальний, коментуючи розслідування, назвав подію «державним тероризмом»: «Загляньте в словник і прочитайте визначення поняття«державний тероризм». Це саме воно. Незаконне вбивство громадян без суду і слідства. Я і раніше говорив, що спроба мого вбивства - вказівка ​​Путіна. А зараз з усіма фактами я стверджую: за наказом президента Путіна співробітники ФСБ організовували терористичний акт».

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований в реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новичок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.