Навального намагались повторно отруїти у лікарні Омська – Times

Російського опозиціонера Олексія Навального вдруге намагалися отруїти під час його перебування в лікарні міста Омськ.

Про це повідомляє Times з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці, передає Укрінформ.

"Джерела в західній розвідці повідомили нам, що після невдалої спроби вбити його з першого разу ймовірні агенти держбезпеки спробували вбити завзятого критика президента Володимира Путіна другою дозою отрути, перш ніж його вдалося доставити в безпечне місце в Берліні", - йдеться у повідомленні.

В статті зазначено, що друга доза нервово-паралітичної речовини Новачок збільшила б ймовірність смерті політика, якби після першої спроби отруєння бригада швидкої допомоги після приземлення літака в Омську не ввела йому атропін.

Як повідомляв Укрінформ, 20 серпня Навальному стало погано в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований у реанімацію місцевої лікарні, а через два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичною речовиною групи «Новачок». Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.

Вийшовши з лікарні в жовтні, Навальний тимчасово залишився для проходження реабілітації в Німеччині.

Російська влада продовжує заперечувати причетність до отруєння опозиціонера, звинувачуючи Захід і ОЗХЗ у маніпулюванні фактами і в політизації справи.