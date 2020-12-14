У Кремлі облаяли видання, яке повідомило про другу спробу отруїти Навального

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав «нісенітницею» повідомлення про повторну спробу отруїти Олексія Навального, коли він був в омській лікарні.

Так Пєсков відповів на прохання прокоментувати публікацію в британській газеті The Sunday Times, передає Укрінформ з посиланням на Інтерфакс.

«The Sunday Times - це недільне чтиво в халаті ... Є інформаційні фейки, а є повідомлення, які можна охарактеризувати ємним англійським словом bullshit («нісенітниця», в більш грубому тоні - ред.). Більшого не говоритиму», - сказав прессекретар Путіна.

Як повідомляв Укрінформ, Times опублікувала статтю, в якій з посиланням на анонімні джерела в західній розвідці стверджується, що російського опозиціонера Олексія Навального намагалися повторно отруїти під час його перебування в лікарні міста Омська.

20 серпня Навальному стало зле в літаку, коли він повертався з Томська в Москву. Літак здійснив вимушену посадку в аеропорту Омська. Опозиціонер у стані коми був госпіталізований в реанімацію місцевої лікарні, а за два дні його відправили в Берлін.

Німецькі експерти виявили в організмі Навального сліди отруєння нервово-паралітичним речовиною групи "Новичок". Лабораторії Німеччини, Франції та Швеції, а також експерти Організації по забороні хімічної зброї підтвердили факт отруєння.