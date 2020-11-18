У Байдена кажуть, що нова адміністрація змінить суть зовнішньої політики США

Адміністрація обраного президента США Джо Байдена з перших днів змінюватиме не тональність, а суть зовнішньої політики у вимірі партнерства з ЄС, зміцненні трансатлантичних відносин та підтримці демократичних рухів, в тому числі боротьби України за власний суверенітет.

Про це заявив радник обраного президента США Майкл Карпентер на онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum» під час дискусії щодо змін у зовнішній політиці США після 2020 року, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Це не буде зміна тональності, це буде змістовна зміна з кожного важливого питання, які ми маємо у трансатлантичному порядку денному... Ви побачите новий підхід у підтримці демократичних норм та інституцій, у підтримці демократичних рухів, наприклад у Білорусі. У підтримці суверенітету України — країни, яка була повністю занедбана за останні чотири роки нинішньою адміністрацією. Тож ви побачите великі зміни в усіх цих питаннях», - сказав політик.

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Він наголосив на тому, що нова адміністрація США внесе суттєві зміни у відносини з Євросоюзом. Зокрема, обраний президент Байден вже заявив, що з першого дня США знову приєднаються до Паризької угоди щодо кліматичних змін і проголосять мету стати нейтральною з погляду споживання гідрокарбонатів до 2050 року, що відповідає і стратегічній меті Євросоюзу та його кліматичним цілям.

Збіг стратегічних напрямків, за словами Карпентера, стосується також енергетичної безпеки, інвестицій у розвиток технологій «чистої» енергетики, дослідницькі роботи у сфері енергоефективності, створення енергетичних інтерконекторів між Північчю і Півднем. Особливу увагу буде приділено поліпшенню торговельних відносин між ЄС і США, які вочевидь постраждали за останні чотири роки.

«Президент Трамп заявляв, що ЄС є геостратегічним ворогом США, навіть гіршим за Китай. Наступна адміністрація буде розглядати Європейський Союз як першорядного партнера, а не як стратегічного ворога. Тож зміна буде не лише у тональності, а в тому, що ми маємо у двосторонньому порядку денному», - наголосив радник обраного президента США.

При цьому він припустив, що це не обов’язково означатиме повний збіг поглядів, зокрема, у торговельних суперечках навколо компаній Boeing та Аirbus або у питаннях оподаткування та цифрової трансформації. Але саме для цього сторони й мають вести переговори, щоб дійти спільного рішення та поліпшити відносини.

За його словами, це стосується і сфери безпеки. Карпентер висловив переконання, що адміністрація Байдена матиме дуже потужну позицію щодо інвестування в оборону та політику стримування із залученням союзників по НАТО.

«Від нової адміністрації Байдена ви побачите готовність працювати разом, скористатися близькими позиціями всюди, де є спільні інтереси», - запевнив Карпентер.

Як повідомляв Укрінформ, обраний президент США Джо Байден вже розпочав формування нової адміністрації та визначив кандидатури до призначення на ключові позиції у Білому домі.

Водночас чинний президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати перемогу Байдена на виборах та відмовляється проводити традиційні в такій ситуації процедури передання повноважень новій адміністрації.