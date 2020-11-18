Обрання Байдена не пришвидшить вступ України до НАТО - ексдиректор ЦРУ

Вступ на посаду президента США Джо Байдена навряд збільшить шанси на набуття Україною й Грузією членства у НАТО.

Таку думку під час онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum» висловив колишній директор ЦРУ Девід Петреус, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зі зміною Адміністрації США Україна та Грузія підвищать свої шанси на об’єднану підтримку НАТО. Однак, навряд є велике прагнення стосовно їх руху до членства в НАТО, зважаючи на те, як це потенційно можуть розцінити в Москві: як провокативний вчинок, а не такий, що сприяє розбудові довіри, необхідної для просування уперед”, - сказав Петреус.

Він додав, що “відданість може посилитися й стати більше багатосторонньою й загальнольянсною, однак стосовно цього існує багато засторог”.

“Як на мене, більш вірогідно, що розпочнеться рух України до певного процесу набуття членства у ЄС, ніж в НАТО”, - наголосив генерал.

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Петреус також назвав Володимира Путіна “найбільшим подарунком для НАТО з кінця Холодної війни”, оскільки чинний президент РФ створив для членів Альянсу загрозу, змусивши їх збільшувати оборонні бюджети та приділяти суттєво більшу увагу безпековим питанням.