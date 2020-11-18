У США дозволили польоти Boeing 737 MAX

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) дозволило відновлення експлуатації Boeing 737 MAX після двох авіакатастроф та майже дворічної заборони на польоти.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Зазначається, що Boeing 737 Max отримав нове програмне забезпечення.

Раніше у жовтні Європейська агенція з авіаційної безпеки (EASA) визнала авіалайнер моделі Boeing 737 MAX досить безпечним для відновлення польотів в Європі.

Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році. Після аварій восени 2018 року в Індонезії та навесні 2019 року в Ефіопії всі літаки цієї моделі припинили польоти.

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У березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

Аварії спричиняло програмне забезпечення системи управління польотами MCAS через несправні показники датчиків.