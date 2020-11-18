У США дозволили польоти Boeing 737 MAX
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.
Зазначається, що Boeing 737 Max отримав нове програмне забезпечення.
Раніше у жовтні Європейська агенція з авіаційної безпеки (EASA) визнала авіалайнер моделі Boeing 737 MAX досить безпечним для відновлення польотів в Європі.
Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році. Після аварій восени 2018 року в Індонезії та навесні 2019 року в Ефіопії всі літаки цієї моделі припинили польоти.
У березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.
Аварії спричиняло програмне забезпечення системи управління польотами MCAS через несправні показники датчиків.