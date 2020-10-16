У Європі дозволили поновити польоти Boeing 737 MAX

Європейська агенція з авіаційної безпеки (EASA) визнала авіалайнер моделі Boeing 737 MAX досить безпечним для відновлення польотів в Європі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press.

Європейський авіаційний регулятор ухвалив рішення щодо дозволу Boeing 737 Max повернутися в повітря після того, як всі ці літаки були приземлені по всьому світу унаслідок двох смертельних авіакатастроф.

Виконавчий директор EASA Патрік Кай заявив, що задоволений тим, що зміни в обладнанні літака зробили його достатньо безпечним для повернення в небо до кінця року.

“Наш аналіз показує, що він надійний, досягнутий рівень безпеки для нас досить високий”, — зазначив Кай.

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Авіакомпанії почали використовувати літаки Boeing 737 Max у 2017 році. Після аварій восени 2018 року в Індонезії та навесні 2019 року в Ефіопії, всі літаки цієї моделі припинили польоти.

Аварії спричиняло програмне забезпечення системи управління польотами MCAS через несправні покази датчиків.

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Як повідомлялося, у березні минулого року літак Boeing 737 MAX 8 розбився в Ефіопії всього через шість місяців після авіакатастрофи за участю цієї ж моделі в Індонезії. Всього загинули майже 350 осіб. Після трагедії в Ефіопії регулятори по всьому світу заборонили літакам сімейства MAX літати.

Дані розслідувань свідчать, що причина авіакатастроф - проблеми з системою управління польотом у літаків сімейства 737 MAX. Авіакомпанії почали відмовлятися від уже укладених з Boeing контрактів на поставку цього типу літаків.