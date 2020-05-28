Boeing поновлює виробництво літаків 737 MАХ
Про це повідомила пресслужба компанії.
«Ми постійно вдосконалюємо нашу виробничу систему і робимо її ще сильнішою… Ці ініціативи є наступним кроком у створенні оптимального середовища для складання 737 MAX», - сказав віцепрезидент компанії і генеральний менеджер програми 737 Волт Одішо.
Як зазначили у компанії, під час тимчасового припинення виробництва механіки та інженери працювали над удосконаленням та стандартизацією робочих пакетів на кожній позиції.
У корпорації стверджують, що програма 737 буде поступово нарощувати виробництво в цьому році.
Як повідомляв Укрінформ, обмеження на польоти лайнерів Boeing 737 Max були введені у березні 2019 року після двох авіакатастроф, у яких загинули 346 людей. Це завдало шкоди авіаційній галузі у глобальних масштабах та посилило кризу для аерокосмічного виробника Сполучених Штатів.