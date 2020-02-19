У літаках Boeing 737 Max знайшли черговий недолік
Про це заявив речник компанії, повідомляє BBC.
«Проводячи технічне обслуговування літаків 737 Maх, ми виявили залишки стороннього предмету. Дана знахідка призвела до внутрішнього розслідування й термінових дій у нашому виробничому процесі», - повідомив він.
Як зауважує BBC, такий сторонній об'єкт, який не є частиною літака, може призвести до ймовірного завдання шкоди повітряному судну у майбутньому.
Зазначається, що після виявлення чергового недоліку в моделі 737 Max, Федеральне авіаційне управління США повідомило, що посилює свій нагляд за компанією на основі первинних звітів інспекції та вживатиме подальших заходів, спираючись на результати цієї перевірки.
У свою чергу у Boeing заявили, що дана проблема не спричинить затримок із введенням в експлуатацію даної моделі, яка може відбутися вже у першому півріччі цього року.
Раніше компанія Boeing виявила нову проблему з програмним забезпеченням на авіалайнерах 737 Max.
Як повідомлялося, обмеження на польоти лайнерів Boeing 737 Max були введені у березні 2019 року після двох авіакатастроф, у яких загинули 346 людей. Це підірвало авіаційну галузь у глобальних масштабах та посилило кризу для аерокосмічного виробника Сполучених Штатів.