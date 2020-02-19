У літаках Boeing 737 Max знайшли черговий недолік

У декількох літаках компанії Boeing 737 Max, які зберігалися на складі та очікували на відправлення замовникам, були виявлені сторонні предмети у паливних баках.

Про це заявив речник компанії, повідомляє BBC.

«Проводячи технічне обслуговування літаків 737 Maх, ми виявили залишки стороннього предмету. Дана знахідка призвела до внутрішнього розслідування й термінових дій у нашому виробничому процесі», - повідомив він.

Як зауважує BBC, такий сторонній об'єкт, який не є частиною літака, може призвести до ймовірного завдання шкоди повітряному судну у майбутньому.

Зазначається, що після виявлення чергового недоліку в моделі 737 Max, Федеральне авіаційне управління США повідомило, що посилює свій нагляд за компанією на основі первинних звітів інспекції та вживатиме подальших заходів, спираючись на результати цієї перевірки.

У свою чергу у Boeing заявили, що дана проблема не спричинить затримок із введенням в експлуатацію даної моделі, яка може відбутися вже у першому півріччі цього року.

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Раніше компанія Boeing виявила нову проблему з програмним забезпеченням на авіалайнерах 737 Max.

Як повідомлялося, обмеження на польоти лайнерів Boeing 737 Max були введені у березні 2019 року після двох авіакатастроф, у яких загинули 346 людей. Це підірвало авіаційну галузь у глобальних масштабах та посилило кризу для аерокосмічного виробника Сполучених Штатів.