У Boeing 737 Max виявили нову несправність
Про це повідомило в четвер американське агентство Bloomberg, пославшись на заяву компанії.
"Виробник літака помітив проблему під час польотних випробувань та повідомив про неї Федеральне управління авіації", - зазначається в повідомленні.
Проблема полягала в тому, що індикатор, розроблений для попередження про несправність допоміжної системи, що керує носом літака, вмикався у непотрібних випадках.
"Ми працюємо над змінами до програмного забезпечення 737 Max перед поверненням літака в експлуатацію, щоб гарантувати, що цей індикатор спрацьовуватиме лише за призначенням", - заявили в компанії.
Нагадаємо, припинення польотів Boeing 737 Max відбулася після двох інцидентів з падінням пасажирських авіалайнерів, коли в польотний режим втручалася електроніка.
Всі літаки цієї серії були "приземлені" для виявлення причин аварій, після чого було прийняте рішення розробити нове програмне забезпечення. Це призвело до зниження акцій Boeing.
Водночас, у компанії заявили, що вважають пріоритетом "номер один" гарантувати безпеку польотів 737 Max та висловили впевненість у досягненні цього результату.