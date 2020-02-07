У Boeing 737 Max виявили нову несправність

Компанія Boeing виявила нову проблему з програмним забезпеченням на авіалайнерах 737 Max, однак заявила, що він не затримає очікуваного повернення літака в експлуатацію в середині нинішнього року.

Про це повідомило в четвер американське агентство Bloomberg, пославшись на заяву компанії.

"Виробник літака помітив проблему під час польотних випробувань та повідомив про неї Федеральне управління авіації", - зазначається в повідомленні.

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Проблема полягала в тому, що індикатор, розроблений для попередження про несправність допоміжної системи, що керує носом літака, вмикався у непотрібних випадках.

"Ми працюємо над змінами до програмного забезпечення 737 Max перед поверненням літака в експлуатацію, щоб гарантувати, що цей індикатор спрацьовуватиме лише за призначенням", - заявили в компанії.

Нагадаємо, припинення польотів Boeing 737 Max відбулася після двох інцидентів з падінням пасажирських авіалайнерів, коли в польотний режим втручалася електроніка.

Всі літаки цієї серії були "приземлені" для виявлення причин аварій, після чого було прийняте рішення розробити нове програмне забезпечення. Це призвело до зниження акцій Boeing.

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Водночас, у компанії заявили, що вважають пріоритетом "номер один" гарантувати безпеку польотів 737 Max та висловили впевненість у досягненні цього результату.