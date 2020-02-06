Експерти Boeing з’ясують, чому розвалився літак у Стамбулі

Американська компанія Boeing, літак якої вчора виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розвалився на три частини, в результаті чого загинуло троє та поранено 180 людей, направив до Туреччини своїх експертів для участі в розслідуванні інциденту.

Про це повідомляє телеканал TRT.

«До складу делегації, яка прибуде до Туреччини, увійшли представники компанії Boeing та американські експерти у сфері цивільної авіації», - йдеться у повідомленні.

Розслідування інциденту відбуватиметься на базі Центру інспекції безпеки транспорту (UEİM), де вже працює спеціально створена комісія. Американські експерти, зокрема, встановлюватимуть, чи є виробничий недолік, що міг призвести до аварії та її наслідків.

Очікується, що попередній звіт про аварію буде підготовлений протягом місяця.

Попередньою причиною аварії вважають незадовільні погодні умови під час посадки літака. Інцидент стався вчора о 18.19 в стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гекчен. Переліт за маршрутом Ізмір-Стамбул здійснював 11-річний Boeing 737.

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Видання нагадує, що це не перший випадок, коли літак Boeing розпадався на три частини про посадці. Пасажирський літак, який здійснював рейс Стамбул-Амстердам у 2009 році, впав у полі ще до досягнення злітно-посадкової смуги і також розвалився на 3 частини. Крім того, пасажирський літак Boeing 737, який слідував рейсом Богота-Сан-Андрес у 2010 році, також зазнав аварії при посадці та розламався на три частини.

Вказується, що на сьогодні в 140 аваріях Boeing загинуло близько 3,9 тисячі людей. Більшість смертельних аварій сталася саме під час посадки. Компанія Boeing будує свої літаки за проєктом, відповідно до якого авіасудно складається з трьох основних частин: кабіна, корпус та хвіст, які об’єднують між собою на етапі будівництва.

фото: АА