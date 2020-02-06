Постраждалі в авіакатастрофі біля Алмати українці повернулися додому

Громадяни України, які постраждали внаслідок авіакатастрофи в Казахстані, за сприяння посольства України повернулися на Батьківщину.

Про це повідомив у Facebook Департамент консульської служби МЗС.

У Департаменті нагадали, що 27 грудня минулого року поблизу аеропорту Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії «Бек Ейр», який виконував рейс за маршрутом Алмати – Нур-Султан. На борту літака перебувало 95 пасажирів та 5 членів екіпажу. Серед постраждалих було двоє громадян України, яких доправили до лікарні Алмати з травмами.

Консул Посольства України в Казахстані невідкладно взяв цю справу на контроль та встановив зв’язок з лікарями медичного закладу, до якого госпіталізували постраждалих громадян України.

"Оскільки під час авіакатастрофи постраждалі українці втратили документи, Посольством були вжиті заходи щодо документування громадян України з метою їх подальшого повернення на Батьківщину. За безпосереднього сприяння Посольства України в Республіці Казахстан зазначені громадяни України у супроводі батька постраждалого повернулися на Батьківщину", - поінформували у Департаменті.

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Дипломати додали, що за результатами проведеної МЗС України та Посольством України в Республіці Казахстан роботи, авіакомпанія Air Astana повернула зазначеним громадянам всю суму коштів за придбані ними авіаквитки.

Фото: AA