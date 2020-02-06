Аварія літака в Стамбулі забрала життя вже трьох осіб

Як мінімум три особи загинули в результаті аварії пасажирського Boeing 737-800 бюджетної авіакомпанії "Pegasus Airlines" під час посадки в стамбульському аеропорту імені Сабіхи Гекчен.

Про це заявив турецький міністр охорони здоров'я Фахреттин Коджа в ніч на четвер, 6 лютого, передає DW.

Ще 179 осіб, які летіли рейсом PC2193, знаходяться в лікарнях. За його словами, життя постраждалих поза небезпекою.

Як повідомив подробиці інциденту губернатор Стамбульського регіону Алі Йерлікайа, літак впав з висоти 30-40 метрів, заходячи на посадку.

Нагадаємо, лайнер вилетів з міста Ізмір на заході Туреччини. На борту було 183 особи, в тому числі шість членів екіпажу. Літак заходив на посадку під проливним дощем.

Після інциденту аеропорт імені Сабіхи Гекчен був закритий, усі рейси перенаправлені в інший стамбульський аеропорт.