У результаті аварії літака в Стамбулі загинула людина, постраждалих побільшало

У результаті аварії літака, яка сталася сьогодні в аеропорту "Сабіха Гьокчен", 157 постраждали, 1 людина загинула.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає кореспондент Укрінформу.

"Кількість поранених склала 157 людей. Одна людина загинула. Шестеро травмованих перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Загальний стан пацієнтів не є серйозним та важким", - повідомив міністр.

За його словами, одного з постраждалих мають намір прооперувати.

Як повідомив подробиці інциденту губернатор Стамбульського регіону Алі Йерлікайа, літак впав з висоти 30-40 метрів, заходячи на посадку.

Турецькі ЗМІ оприлюднили відео з камер зовнішнього спостереження, на якому видно момент початку посадки та аварії літака в аеропорту Стамбула, а також скріншоти зображень з електронних радарів.

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Нагадаємо: 5 лютого у стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен» сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus. Загалом на борту перебували 177 пасажирів. В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити рятувальники розрізали корпус та знімали частини його обшивки.

Фото: АА