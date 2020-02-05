Аварія у Стамбулі: 52 постраждалих, рятувальники розрізають корпус літака

У результаті аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася сьогодні в стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен", отримали поранення 52 особи.

Про це повідомляє міністерство транспорту Туреччини, передає кореспондент Укрінформу.

"52 особи постраждали, загиблих наразі немає", - йдеться у повідомленні.

Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. Постраждалим надають першу допомогу на місці й відправляють до лікарень.

Літак здійснював рейс із Ізміра до Стамбула. Під час приземлення він з невідомих причин викотився за межі злітно-посадкової смуги.

На місці працюють рятувальники, розпочато розслідування інциденту.

В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники прорізають корпус та знімають обшивку.

Після інциденту біля корпусу літака було видно вогонь, пожежники, що прибули на місце події, вже загасили його.

Існує версія, що літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

Аварія літака в аеропорту Стамбула: 52 постраждалих / Фото: AA

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого у стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен" сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розламався на частини. За попередньою версією, причиною аварії могли стати незадовільні погодні умови - дощ та погана видимість.