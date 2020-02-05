В аеропорту Стамбула літак викотився за злітну смугу та розламався на частини

У стамбульському аеропорту "Сабіха Гьокчен" сталася аварія з літаком авіакомпанії Pegasus, який за попередніми даними, виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розламався на частини.

Про це повідомляє CNN Turk. "Літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги в аеропорту Стамбула "Сабіха Гьокчен". Інцидент стався близько 18.00 (17.00 за Київським часом)", - йдеться у повідомленні. На місце аварії було направлено велику кількість пожежних, медичних та поліцейських бригад. Біля корпусу літака виникла пожежа. Читайте також: Катастрофа літака МАУ: Рябошапка заявляє про відсутність співпраці з Іраном Наразі не повідомляється про постраждалих в результаті інциденту. Припускають, що причиною аварії могли стати незадовільні погодні умови - дощ та погана видимість.