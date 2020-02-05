Літак Pegasus у стамбульському аеропорту впав з висоти 30-40 метрів

Літак в стамбульському аеропорту, в результаті аварії якого постраждали 120 людей, впав з висоти 30-40 метрів.

Про це журналістам повідомив губернатор Стамбульського регіону Алі Йерлікайа, який прибув на місце події, передає кореспондент Укрінформу.

«Літак під час заходу на посадку впав на злітну смугу з висоти 30-40 метрів і проїхав ще 50-60 метрів», - повідомив подробиці аварії губернатор.

За його словами, більшість зі 120 постраждалих, отримали травми легкі та середнього ступеня.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkıp 30 metre yüksekten düştüğü o anın görüntüleri ilk kez yayınlandı! pic.twitter.com/BXDkCYUcd9 — Sözcü (@gazetesozcu) February 5, 2020

Наразі триває рятувальна операція, до літака підігнали службову техніку, яку використовують рятувальники, аби мати доступ до всіх частин, на які розламався літак після аварії.

Як повідомляв Укрінформ, генеральний консул України в Стамбулі заявив, що громадян України немає серед постраждалих в аварії літака.

5 лютого у стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен» сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розламався на частини. За попередньою версією, причиною аварії могли стати незадовільні погодні умови - дощ та погана видимість. За іншою версією, літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

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Загалом на борту перебували 177 пасажирів. Постраждали 120 людей (двоє – діти) та 6 членів екіпажу літака. Пілот та помічник пілота перебувають у важкому стані. В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити, рятувальники розрізають корпус та знімають частини обшивки.