Аварія літака у Стамбулі: українців серед постраждалих немає - генконсул

Громадян України немає серед постраждалих в аварії літака авіакомпанії Pegasus, що сталася 5 лютого в стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен».

Про це у Тwitter повідомив генеральний консул України в Стамбулі Олександр Гаман.

“Згідно з інформацією Управління цивільної авіації Туреччини серед пасажирів літака Fly Pegasus (Boeing 737-800), що виконував рейс за маршрутом Ізмір-Стамбул, громадян України серед постраждалих немає”, - написав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, 5 лютого у стамбульському аеропорту «Сабіха Гьокчен» сталася аварія літака авіакомпанії Pegasus, який виїхав за межі злітно-посадкової смуги та розламався на частини. За попередньою версією, причиною аварії могли стати незадовільні погодні умови - дощ та погана видимість. За іншою версією літак опинився за межами злітно-посадкової смуги в результаті жорсткої посадки.

Загалом на борту перебувало 177 пасажирів. У результаті аварії отримали поранення 52 людини. В результаті сильного пошкодження корпусу літака деяких пасажирів затиснуло елементами конструкції та крісел. Щоб їх звільнити рятувальники розрізають корпус та знімають частини обшивки.