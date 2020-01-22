Літаки Boeing 737 Max повернуться на рейси не раніше ніж за пів року

Разом з оголошенням компанією Boeing про завершення виробництва літаків 737 Max, авіагігант також заявив про чергове затягування перевірок, необхідних для поновлення експлуатації існуючих літаків цієї серії.

Про це повідомляє у вівторок із посиланням на заяву керівництва компанії американський телеканал ABC News.

"Boeing очікує, що регулятори дозволять поновити експлуатацію літаків 737 Max не раніше, ніж в середині 2020 року",- зазначається в повідомленні.

У компанії уточнили, що перевірка й підтвердження готовності для поновлення польотів займе часу на кілька місяців довше, ніж планувалося раніше. Нагадаємо, припинення польотів Boeing 737 Max відбулася після двох інцидентів з падінням пасажирських авіалайнерів, коли в польотний режим втручалася електроніка.

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Всі літаки цієї серії були "приземлені" для виявлення причин аварій, після чого було прийняте рішення розробити нове програмне забезпечення. Це призвело до зниження акцій Boeing на 5,5%.

Водночас, у компанії заявили, що вважають пріоритетом "номер один" гарантувати безпеку польотів 737 Max та висловили впевненість у досягненні цього результату.