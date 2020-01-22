Літаки Boeing 737 Max повернуться на рейси не раніше ніж за пів року
Про це повідомляє у вівторок із посиланням на заяву керівництва компанії американський телеканал ABC News.
"Boeing очікує, що регулятори дозволять поновити експлуатацію літаків 737 Max не раніше, ніж в середині 2020 року",- зазначається в повідомленні.
У компанії уточнили, що перевірка й підтвердження готовності для поновлення польотів займе часу на кілька місяців довше, ніж планувалося раніше. Нагадаємо, припинення польотів Boeing 737 Max відбулася після двох інцидентів з падінням пасажирських авіалайнерів, коли в польотний режим втручалася електроніка.
Всі літаки цієї серії були "приземлені" для виявлення причин аварій, після чого було прийняте рішення розробити нове програмне забезпечення. Це призвело до зниження акцій Boeing на 5,5%.
Водночас, у компанії заявили, що вважають пріоритетом "номер один" гарантувати безпеку польотів 737 Max та висловили впевненість у досягненні цього результату.