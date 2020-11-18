Дії Росії в Арктиці становлять виклик для НАТО – Міноборони Норвегії

"Російська поведінка та діяльність на Крайній Півночі становить прямий виклик для всього Альянсу", - заявила вона.

Скуген вказала на те, що Росія активно створює військову та цивільну інфраструктуру в Арктиці, і її військова активність в регіоні "має все складніший характер".

"Крайня Північ залишається одним з найважливіших районів патрулювання для російських підводних човнів. І Росія послідовно збільшує свою здатність загрожувати морським комунікаціям. Вона також нарощує потужності з ураження далеких цілей та зриву процесу відправки підкріплення для усього Європейського континенту. І це відбувається паралельно з посиленням Росією оборонної концепції "Бастіон", - заявила Скуген.

За її словами, протягом останнього десятиліття у військовій модернізації Росія робить акцент на "керованих ракетах великої дальності, збільшенні боєготовності та стратегічній мобільності".

"Ці спроможності можуть загрожувати трансатлантичному зв’язку, а також можливостям Сполучених Штатів з відправлення підкріплення до Європи", - переконана держсекретар Міністерства оборони Норвегії.

Вона також вказала на те, що на торішніх військових навчаннях "Океанський щит" Росія продемонструвала "здатність ізолювати весь Скандинавський півострів".

У цьому зв'язку держсекретар Міноборони Норвегії наголосила на важливості транспарентності та діалогу в регіоні Крайньої Півночі. Вона зазначила, що з метою уникнути ненавмисної ескалації та інцидентів Норвегія зберігає канали військової комунікації з РФ, хоча двостороння співпраця була припинена після незаконної анексії Росією Криму.

"Надійне стримування та оборона – це найкраща гарантія для збереження миру та стабільності в Арктиці", - наголосила Скуген.