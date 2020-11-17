Росія сприймає Західні Балкани як «поле бою» із НАТО та ЄС – представник Альянсу

Євросоюз і НАТО однаково переконані у важливості миру і добросусідства на Західних Балканах, але саме ця обставина зустрічає несприйняття з боку Росії, яка продовжує вважати цей регіон своєрідним «полем бою» між собою і Заходом.

Таке переконання у вівторок під час онлайн-конференції «The Road to Warsaw Security Forum», в ході дискусії щодо суперництва між ЄС, Росією і Китаєм за вплив на країни Західних Балкан, висловив представник штаб-квартири НАТО Роберт Пшел, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 90-х роках ми ставилися до Росії як до партнера, у тому числі – у розв’язанні багатьох проблем у питаннях безпеки. Російські солдати були частиною першої великої операції НАТО в Боснії, важливі резолюції РБ ООН, наприклад, по Косово, були підтримані Росією. Безумовно, це було колись. Ми (НАТО) не змінили нашу політику. Але, очевидно, щось змінилося в Росії. Складається враження, що росіяни вважають цей регіон своєрідним «полем бою». На жаль, тому є багато прикладів», - зауважив Пшел.

Він нагадав про спрямовані на регіон кампанії дезінформації, залучення росіян до неуспішної спроби заколоту в Чорногорії, бурхливу реакцію з боку Росії на регіональні процеси, які в ЄС і в НАТО вважають суто позитивними.

«Підходи ЄС і НАТО щодо Західних Балкан, переважно, збігаються. Почнемо з того, що в нас немає прихованого порядку денного. Ми зацікавлені у миру і стабільності цього регіону, особливо з огляду на його новітню історію, незалежно від того, чи хотіли б ці країни приєднатися до НАТО, або відповідати найвищим стандартам, які у багатьох європейських країнах сприймаються як даність. У будь-якому випадку, у нас є повна повага до суверенітету цих країн, та до рішень, які вони приймають», - додав Роберт Пшел.

Як відомо, у 90-х роках після розпаду колишньої Югославії між країнами регіону Західних Балкан розгорнулися криваві сутички, до врегулювання яких були залучені миротворчі війська ООН. Ефективного припинення конфліктів вдалося досягти лише після того, як «голубих шоломів» в регіоні, за відповідними резолюціями РБ ООН, замінили стабілізаційні сили під егідою НАТО. Участь в таких контингентах брали, в тому числі, українські підрозділи, зокрема, у Боснії та Герцеговині й у Косово.

У свою чергу у країнах ЄС існує консолідована позиція, що весь регіон Західних Балкан є природною складовою Європи, та має перспективу європейської інтеграції і входження до Євросоюзу. Нещодавно статус країн-кандидатів на входження до ЄС отримали Північна Македонія і Албанія, більшість балканських країн беруть участь у так званому процесі стабілізації та асоціації з ЄС, який є початковим етапом підготовки до членства в Євросоюзі.

Російська Федерація розглядає ці процеси як прояв зменшення власного впливу на країни регіону.