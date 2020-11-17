У Швеції вважають, що Байден покращить співробітництво США і ЄС

За новообраного президента США Джона Байдена, відносини між Сполученими Штатами і Євросоюзом матимуть кращі перспективи.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке переконання висловила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде у своєму виступі на онлайн конференції «На шляху до Варшавського безпекового форуму», яка проходить 17-18 листопада.

«На мою думку, результати виборів у Сполучених Штатах сприятимуть кращим перспективам відносин між США і ЄС… Обраний президент Байден зможе внести надзвичайно позитивні елементи до цього співробітництва», - вважає глава МЗС Швеції.

Серед конкретних найбільш важливих ініціатив Лінде відзначила можливе повернення США до Паризької кліматичної угоди, співробітництво між сторонами із зміцнення демократії, утвердженні гендерної рівності.

Окрім цього міністр виступила за подальше зміцнення трансатлантичних зв'язків між ЄС і НАТО. Лінде нагадала, що Швеція не є членом Альянсу, але бере активну участь у військовому співробітництві із союзниками.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків Джо Байден здобув перемогу. Натомість Трамп заявив, що оскаржуватиме у судах результати виборів у штатах, де переміг Байден.

Швеція є однією із п’яти держав, включаючи Україну, які беруть участь у програмі НАТО – партнерство з розширеними можливостями (ЕОР).