Зеленський запевняє, що Україна зберегла двопалатну підтримку Конгресу США

Президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не втручалася у вибори президента Сполучених Штатів Америки й зберегла незмінну двопалатну підтримку Конгресу США.

Про це він заявив у відеозверненні, оприлюдненому у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Наступна тема, яка, судячи зі стрічки у Фейсбуку, цікавить наших громадян не менше, аніж власні місцеві вибори, це - вибори Президента у Сполучених Штатах Америки. Питання: до чого тут Україна? Правильно, абсолютно ні до чого. І це і є, я вважаю, наша перемога. Нас намагалися втягнути у внутрішні справи іншої держави, дехто всередині країни мріяв, щоб ми припустилися помилки. Але Україна достойно пройшла цей шлях і, незважаючи ні на що, зберегла незмінну, що дуже-дуже важливо, двопалатну підтримку США", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні всі визнають, що така позиція української влади була правильною й засвідчила невтручання у вибори іншої держави.

"Україна була і залишається партнером і другом як для демократів, так і для республіканців. Можливо, це трішки пафосно, але Україна єднає Сполучені Штати", - зазначив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, вибори президента США відбулися 3 листопада. За результатами попередніх підрахунків (крім кількох ключових штатів), Джо Байден був оголошений переможцем. Натомість Дональд Трамп заявив, що оскаржуватиме через суди результати виборів у штатах, де переміг Байден.