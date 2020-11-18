Від початку протестів у Білорусі - майже 25 тисяч затримань і вісім смертей
Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська на онлайн-конференції “Шлях до Варшавського безпекового форуму”, передає кореспондент Укрінформу.
“З моменту старту президентської виборчої кампанії до листопада 2020 року щонайменше 470 людей притягнуто до адміністративної відповідальності, щонайменше 850 осіб - до кримінальної відповідальності з політичних мотивів, 120 з них вважаються політичними в’язнями. Вісьмох людей убито”,- заявила Тихановська.
За її словами, від початку протестів в Білорусі спостерігаються безпрецедентні репресії і насилля, в результаті чого постраждали тисячі людей; за весь період було затримано майже 25 тис. протестувальників.
Тихановська підкреслила, що режим Лукашенка намагається стерти сліди своїх злочинів, як у випадку нищення стихійного меморіалу в пам'ять про вбитого кілька днів тому в Мінську Романа Бондаренка. При цьому вона підкреслила, що білоруси не дадуть режиму уникнути відповідальності.
За словами Тихановської, білоруська революція не є проєвропейською чи проросійською, а пробілоруською.
“Білорусь розташована в центрі Європи, і ми хочемо мати нормальні відносини з усіма своїми сусідами. Наша боротьба - за гідність і право обирати свого лідера і своє майбутнє”,- наголосила лідер опозиції.
Вона закликала міжнародну спільноту чинити тиск на режим Лукашенка. Зокрема, за її словами, мають діяти персональні санкції проти активних діячів режиму, а також економічні санкції проти Лукашенка і державних компаній РБ.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
Фото: TUT.BY