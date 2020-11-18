Від початку протестів у Білорусі - майже 25 тисяч затримань і вісім смертей

За кілька місяців протестів в Білорусі було затримано загалом майже 25 тисяч людей, понад 1,2 тис. осіб притягнуто до кримінальної чи адміністративної відповідальності, вісьмох людей убито.

Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська на онлайн-конференції “Шлях до Варшавського безпекового форуму”, передає кореспондент Укрінформу.

“З моменту старту президентської виборчої кампанії до листопада 2020 року щонайменше 470 людей притягнуто до адміністративної відповідальності, щонайменше 850 осіб - до кримінальної відповідальності з політичних мотивів, 120 з них вважаються політичними в’язнями. Вісьмох людей убито”,- заявила Тихановська.

За її словами, від початку протестів в Білорусі спостерігаються безпрецедентні репресії і насилля, в результаті чого постраждали тисячі людей; за весь період було затримано майже 25 тис. протестувальників.

Тихановська підкреслила, що режим Лукашенка намагається стерти сліди своїх злочинів, як у випадку нищення стихійного меморіалу в пам'ять про вбитого кілька днів тому в Мінську Романа Бондаренка. При цьому вона підкреслила, що білоруси не дадуть режиму уникнути відповідальності.

За словами Тихановської, білоруська революція не є проєвропейською чи проросійською, а пробілоруською.

“Білорусь розташована в центрі Європи, і ми хочемо мати нормальні відносини з усіма своїми сусідами. Наша боротьба - за гідність і право обирати свого лідера і своє майбутнє”,- наголосила лідер опозиції.

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Вона закликала міжнародну спільноту чинити тиск на режим Лукашенка. Зокрема, за її словами, мають діяти персональні санкції проти активних діячів режиму, а також економічні санкції проти Лукашенка і державних компаній РБ.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: TUT.BY