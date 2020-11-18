Більш як 140 письменників Білорусі закликали владу припинити репресії

Більш як 140 білоруських письменників, серед яких Світлана Алексієвич, Володимир Орлов і Володимир Некляєв, закликають владу зупинити репресії та насильство над людьми.

Їх відкритий лист опублікований на сайті Спілки білоруських письменників, передає Укрінформ.

Автори листа занепокоєні тим, що протягом останніх 100 днів у країні відбувається постійна ескалація насильства з боку правоохоронних органів та адміністративних чиновників стосовно громадян, які виходять на мирні акції протесту.

Як зазначається, за ці 100 днів заарештовано близько 30 тис. осіб, більш як 4 тис. осіб отримали поранення, порушено близько тисячі невмотивованих кримінальних справ, 8 людей загинули.

«Держава ігнорує основні права людини. Проти винних у вбивствах і каліцтвах не було порушено кримінальних справ. Дозволено побиття зв'язаних затриманих, що заборонено міжнародною правовою практикою навіть стосовно військовополонених», - йдеться в посланні.

При цьому, як зазначають письменники, ескалація насильства, безкарність, позбавлення білорусів основних конституційних прав призводять до глибокої тривалої національної кризи в усіх сферах суспільного життя: економічного дефолту, міжнародної ізоляції, падіння Білорусі на дно цивілізаційного рейтингу.

«Ми ... звертаємося до влади, керівників державних структур, чиновників, які зберегли здоровий глузд, з вимогою: ... негайно припиніть масові репресії, знущання над людьми, які хочуть змін, визнайте свою поразку і прийміть волю народу!» - йдеться в листі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі більш як три місяці тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: TUT.by