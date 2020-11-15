У Мінську почалися масові затримання на марші протесту, силовики застосували газ

Силовики почали затримання у білоруській столиці Мінську біля метро Пушкінська, де в неділю проходить акція протесту «Марш сильних», застосований сльозогінний газ.

Як передає Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.

«Силовики застосували сльозогінний газ проти людей на Пушкінській вулиці. Затримання тривають весь час, але люди продовжують збиратися там», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що у дворах біля станції метро також почалися «хапуни» (затримання). Активісти в деяких випадках намагаються відбивати затриманих.

Затримання також почалися і в регіонах, зокрема - в Гомелі.

Представник ГУВС Мінміськвиконкому Наталія Ганусевич підтвердила інформацію про затримання на акції протесту в Мінську.

На Пушкинской было уже два взрыва светошумовых гранат как минимум, передает корреспондент «МБХ медиа» из Минска pic.twitter.com/jsEgTpE0A3 — МБХ медиа (@MBKhMedia) November 15, 2020

Як повідомляв Укрінформ, раніше в неділю, 15 листопада, в Мінську перед початком маршу протесту силові структури стягнули військову і спецтехніку, були закриті ряд станцій метро, ​​почалися проблеми з мобільним інтернетом.

У Білорусі на 15 листопада запланований протестний «Марш сильних» пам'яті активіста Романа Бондаренка, який помер після побоїв силовиків. Маршрут маршу від народного меморіалу Олександра Тарайковского, убитого в перші дні протесту (метро Пушкінська) до Площі Змін, де був захоплений Бондаренко.

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У Білорусі більше трьох місяців тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.