У Києві вшанували пам'ять Романа Бондаренка - принесли квіти до посольства Білорусі

Білоруси Києва та активісти зібралися біля посольства Білорусі в Україні, аби вшанувати пам’ять загиблого у Мінську від рук силовиків Романа Бондаренка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Люди різного віку - діти, молодь, жінки старшого віку - поклали квіти та запалили свічки біля воріт посольства, де розмістили фото Романа Бондаренка. Вони тримали в руках біло-червоно-білі стяги та тримали плакати і карикатури на колишнього президента Білорусі з надписами "Лукашенка забівае людзей", "Ви усі причетні", "Дайте людям жити". Також учасники акції традиційно скандували "Живе Білорусь".

Українці принесли квіти до посольства Білорусі в Києві, аби вшанувати пам'ять Романа Бондаренка / Фото: Олег Давиденко. Укрінформ

Аналогічні акції відбулися сьогодні у білоруських Мінську, Могильові, Гродно, Гомелі та інших містах. О 12.00 по всій країні була оголошена неофіційна хвилина мовчання. Люди в цей час шикувались в ланцюги солідарності та скандували «Не забудемо! Не пробачимо!»

Як повідомлялося, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений в лікарню, де і помер. Після цього на цій площі відбулася спонтанна масова акція пам'яті Романа Бондаренко.

У Білорусі вже більше трьох місяців тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін.