Україна засуджує вбивство Романа Бондаренка у Білорусі – МЗС

Як передає Укрінформ, про це заявило у Твіттері Міністерство закордонних справ.

«Україна солідарна з ЄС у засудженні насильства і репресій білоруської влади, що спричинили смерть Романа Бондаренка. Вбивці повинні бути неодмінно покарані, а ті, хто їх покриває, засуджені усім демократичним світом», - йдеться у повідомленні.

Українські дипломати також висловили найщиріші співчуття рідним і близьким Р. Бондаренка.

Як повідомлялося, речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано 13 листопада оприлюднив заяву, в якій висловив обурення діями білоруської влади, в результаті яких білорус Роман Бондаренко 12 листопада помер у лікарні після побиття.

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Напередодні невідомі особи в масках викрали його з так званої «площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік із тяжкими травмами був доправлений до лікарні, де згодом помер.