ЄС назвав вбивство Романа Бондаренка в Мінську ганебним наслідком дій білоруської влади

ЄС висловив глибокі співчуття родині та друзям Романа Бондаренко, який помер вчора в Мінську після жорстокого побиття правоохоронцями під час придушення політичного протесту, та назвав його загибель ганебним наслідком дій білоруської влади.

Як повідомляє Укрінформ, про це йдеться у заяві речника Євросоюзу, яка оприлюднена у п’ятницю на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«12 листопада 31-річний Роман Бондаренко помер після кількох годин у хірургічному відділенні мінської лікарні через серйозні травми, які він отримав, за повідомленнями, внаслідок побиття поліцейськими у цивільному одязі. Це є жахливим та ганебним результатом дій білоруської влади, яка не лише прямо та брутально застосовує репресії проти власного населення, але також створює ситуацію, в якій можуть траплятися такі протизаконні насильницькі дії, що ігнорує не лише фундаментальні права і свободи громадян Білорусі, але також їх право на життя», - йдеться у документі.

Європейський Союз висловив глибокі співчуття родині та друзям Бондаренка та заявив про солідарність з громадянами Білорусі, які страждали та продовжують страждати від дій білоруської влади після сфальшованих виборів 9-го серпня.

Як зазначив речник, Євросоюз продовжує рішуче засуджувати насильство білоруської влади проти учасників мирних протестів, проти всіх людей, що беруть участь у демократичних рухах, проти незалежних медіа, представників громадянського суспільства або просто проти пересічних громадян Білорусі.

«Ми очікуємо, що влада припинить насильство і переслідування, негайно та без додаткових умов звільнить всіх свавільно затриманих осіб, включаючи політичних в’язнів, повною мірою та прозоро розслідує всі випадки порушення прав людини, і притягне винних до відповідальності. Європейський Союз вже застосував санкції проти 55 осіб, які несуть відповідальність за насильницькі репресії та залякування, і готовий запровадити додаткові санкції», - наголосив речник ЄС.

Як повідомлялося, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений до лікарні. Після цього на цій площі відбулася спонтанна масова акція пам'яті Романа Бондаренка.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.