Тихановська оголосила героєм білоруса, який загинув від рук силовиків

Тихановська оголосила героєм білоруса, який загинув від рук силовиків

Укрінформ
Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала Романа Бондаренка, який помер від побоїв силовиків, героєм Білорусі.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення Тихановська розмістила на своєму Телеграм-каналі.

«Ваш син став невинною жертвою страшної системи. Для кожного з нас він назавжди буде героєм цієї країни», - підкреслила Тихановська, звертаючись до матері загиблого.

Вона додала, що вбивство Бондаренка - це кримінальний злочин, який буде розслідувано, а всі винні будуть відповідати.

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Як відомо, в Мінську увечері 12 листопада помер Роман Бондаренко, якого напередодні невідомі особи в масках викрали з так званої «Площі Змін», а через кілька годин 31-річний чоловік з важкими травмами був доставлений до лікарні.

Після цього на цій площі відбулася спонтанна масова акція пам'яті Романа Бондаренка.

Як передавав Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко.

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