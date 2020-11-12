На учасників протестів у Білорусі відкрили понад 900 кримінальних справ - правозахисники
Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».
За інформацією правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями про організацію масових заворушень (обвинуватили щонайменше 157 осіб), організацію або участь в «діях, що грубо порушують громадський порядок» ( «Справа Тихановського», або «Гродненська справа», «Справа 14 липня»), опір співробітникові органів внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, ухилення від сплати податків (активісти штаб-квартири Віктора Бабарика та співробітники компаній, які допомагали штабам альтернативних кандидатів або постраждалих в акціях протесту).
Також відомо про випадки порушення справ за статтею про наклеп і хуліганство.
За даними білоруського бюро Радіо Свободи, в республіці налічується вже 121 політв'язень.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.
Фото: TYT.BY