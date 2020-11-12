На учасників протестів у Білорусі відкрили понад 900 кримінальних справ - правозахисники

У Білорусі щодо учасників антиурядових акцій протесту порушили вже понад 900 кримінальних справ за шість місяців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр «Весна».

За інформацією правозахисників, кримінальні справи найчастіше відкривають за статтями про організацію масових заворушень (обвинуватили щонайменше 157 осіб), організацію або участь в «діях, що грубо порушують громадський порядок» ( «Справа Тихановського», або «Гродненська справа», «Справа 14 липня»), опір співробітникові органів внутрішніх справ, застосування насильства щодо правоохоронців, ухилення від сплати податків (активісти штаб-квартири Віктора Бабарика та співробітники компаній, які допомагали штабам альтернативних кандидатів або постраждалих в акціях протесту).

Також відомо про випадки порушення справ за статтею про наклеп і хуліганство.

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За даними білоруського бюро Радіо Свободи, в республіці налічується вже 121 політв'язень.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в країні почалася нова хвиля протестів.

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