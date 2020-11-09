Лукашенко закопує себе у злочинах і боргах - Тихановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що режим президента Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнає Євросоюз і Україна, буде притягнутий до відповідальності за терор у країні.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила у своєму відеозверненні, яке опубліковано на її Ютуб-каналі.

«До того життя, як раніше, вже не повернутися - і ви це знаєте. Режим (Лукашенка - ред.) незворотньо закопує себе в злочинах і боргах. Він влаштовує терор, за який понесе відповідальність», - сказала Тихановська.

У той же час вона визнала, що протести не привели до швидкої зміни влади в країні.

«Так, наш шлях до свободи виявився марафоном - але ми вже не зійдемо з дистанції. Ніхто, крім нас, не звільнить наших рідних з в'язниць і не поверне додому всіх, кому довелося виїхати», - додала Тихановська.

Лідер білоруської опозиції також подякувала всім, хто вийшов вчора на протест.

«Я дякую студентам, медикам, музикантам, журналістам, спортсменам і всім, хто був готовий опинитися в ізоляторі - щоб всі інші могли продовжувати протест», - сказала вона.

Раніше стало відомо, що білоруський правозахисний центр «Вясна» зібрав імена вже 1 023 затриманих на акціях протесту у Білорусі 8 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусітривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

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