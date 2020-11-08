У Білорусі силовики жорстко затримують учасників акцій – їх вже близько 400

Правозахисний центр «Вясна» продовжує публікацію онлайн імен затриманих на недільній акції протесту, в основному у Мінську, на 16:20 відомо прізвища 390 осіб.

Дані розміщені на сайті ПЦ «Вясна» , передає Укрінформ.

Затримання здебільшого проходять у Мінську на «Марші народовладдя». Точкові затримання, 1-2 людини, також були в Гомелі, Ляховичах (Брестської області), Вітебську, Бобруйську, Жлобині.

У білоруській столиці затримання проходять в різних районах міста: на Немизі, в районі метро «Пушкінська», на вулиці Богдановича перед парком Дружби народів, біля торгового центру «Рига» і т.д.

Уточнюється, що перші точкові затримання у Мінську відбулися вже о 12 годині дня (11:00 за Києвом).

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Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту у столицю Білорусі було стягнуто військовуу і спецтехніку. Центральні площі міста і деякі інші об'єкти оточені силовиками.

Також з 11.10 на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупиняються. Стільникові оператори у Мінську, як зазвичай, «обмежили» доступ до мобільного Інтернету.

Сьогодні у Мінську проходить «Марш народовладдя». В інших містах країни акцій протесту сьогодні набагато менше.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.