Влада Білорусі «готується» до Маршу народовладдя: у Мінськ вже стягують спецтехніку

У білоруську столицю Мінськ до початку недільної акції протесту стягується спецтехніка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода з посиланням на читачів.

«Якщо ви не вірите, що сьогодні неділя, подивіться відео від нашого читача з парку Челюскінців у Мінську. Військову і спецтехніку «традиційно» привозять у центр столиці», - йдеться в повідомленні.

Повністю оточена центральна площа Мінська - Жовтнева.

Також з 11.10 на вхід і вихід закриті всі станції метро третьої лінії: Жовтнева, Купаловська, Площа Перемоги, Неміга, Фрунзенська. На станції Площа Леніна закритий другий вестибюль, поїзди на цій станції зупиняються.

Стільникові оператори в Мінську, як зазвичай, «обмежили» доступ до мобільного Інтернету. Це означає, що користуватися мобільним Інтернетом під час маршу протесту неможливо. Обмеження доступу робиться на вимогу «уповноважених державних органів».

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Сьогодні о 12 годині в Мінську очікується «Марш народовладдя».

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий строк. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.