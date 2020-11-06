ЄС ввів санкції проти Лукашенка

Європейський Союз офіційно запровадив санкції щодо 15 білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенка.

Відповідне рішення Ради ЄС оприлюднено у п’ятницю в Офіційному журналі ЄС, передає кореспондент Укрінформу.

«З огляду на важку ситуацію в Білорусі та через репресії проти громадянського суспільства та опозиційних активістів, що тривають, Олександр Лукашенко та 14 інших осіб мають бути включені до переліку осіб та установ, які є суб’єктами обмежувальних заходів», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, Європейська Рада 2 жовтня прийняла рішення про запровадження санкцій проти 40 осіб, відповідальних за репресії та насильство щодо учасників мирних демонстрацій, членів опозиції та журналістів після президентських виборів, а також проти осіб, причетних до порушень у роботі Центральної виборчої комісії Білорусі.

До переліку осіб, що включені до санкційного списку, потрапив старший син Лукашенка Віктор, який є його політичним радником та членом Ради безпеки Білорусі, представники силового блоку, а також прессекретар Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

У Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

З 26 жовтня в Білорусі розпочалася нова хвиля протестів.