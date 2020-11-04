ЄС готує санкції проти Лукашенка, його сина та 13 чиновників – AFP

Посли країн-членів Європейського Союзу розпочали процедуру щодо запровадження санкцій проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, його сина Віктора та ще 13 людей, які відповідальні за репресії після виборів у країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Йдеться про заморозку активів на території Євросоюзу та відмова у видачі віз на в’їзд.

За словами європейських дипломатів, рішення щодо санкцій буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС цієї п’ятниці. Тоді ж вони набудуть чинності.

Зазначається, що Євросоюз уже ввів санкції проти 40 білоруських чиновників за репресії проти протестувальників після виборів у країні у серпні цього року.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.