ЄС готує санкції проти Лукашенка, його сина та 13 чиновників – AFP
Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.
Йдеться про заморозку активів на території Євросоюзу та відмова у видачі віз на в’їзд.
За словами європейських дипломатів, рішення щодо санкцій буде опубліковане в Офіційному журналі ЄС цієї п’ятниці. Тоді ж вони набудуть чинності.
Зазначається, що Євросоюз уже ввів санкції проти 40 білоруських чиновників за репресії проти протестувальників після виборів у країні у серпні цього року.
Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.
Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.
13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низки вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.