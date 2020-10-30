«У полон нікого не беремо»: Лукашенко пригрозив опозиціонерам розправою

Олександр Лукашенко заявив, що опозиціонери, які протестують проти підсумків виборів, «переступили червоні лінії», і тому він пообіцяв застосування насильства у тому числі до тих, хто ховається «в квартирах громадян».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БелТА .

«Відсьогодні, особливо у квартирах громадян, куди вони ховаються, ми в полон нікого не беремо. Якщо хтось доторкнеться до військовослужбовця (я вже зауваження робив генералам), він повинен піти звідти як мінімум без рук. Я говорю це публічно, щоб всі розуміли нашу рішучість. Далі - все. Нам відступати нікуди, і ми відступати не збираємося. Хто готовий, будемо діяти», - сказав Лукашенко на зустрічі з колективом МВС Білорусі.

Він пояснив таку жорсткість тим, що, нібито, учасники протестів переступили "червоні лінії по багатьох напрямках". Серед прикладів цього він назвав «вихід на залізницю», розвішування «фашистських прапорів (так Лукашенко називає національні біло-червоно-білі прапори, - ред.) на лінії електропередачі». Все це разом названо спробою «зруйнувати, дестабілізувати інфраструктуру держави».

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

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ЄС і Україна не визнають легітимність Лукашенка.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум Лукашенку. Вона заявила: якщо влада до 25 жовтня не виконає ряд певних вимог, «на вулиці вийде вся Білорусь». Відповідно з 26 жовтня в країні почалася нова хвиля масштабного протесту.