Лукашенко каже, що глава католиків Білорусі питав у Польщі, «як зруйнувати країну»

Олександр Лукашенко заявив, що глава білоруських католиків архієпископ Тадеуш Кондрусевич їздив у Польщу за "консультаціями, як руйнувати країну".

Як передає Укрінформ з посиланням на агентство БелТА, про це він заявив на зустрічі з православним патріаршим екзархом Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським Веніаміном.

Зокрема, кажучи про ситуацію з настоятелем Католицької церкви Білорусі, Лукашенко заявив: "Їздити в Польщу і отримувати консультації, як руйнувати нашу країну, нікому не буде дозволено".

При цьому він вважає, що потрібно "інтенсивніше" готувати католицьких священнослужителів у Білорусі і менше приймати їх з Польщі.

Як повідомлялося, у вересні главі Конференції католицьких єпископів у Білорусі архієпископу Тадеушу Кондрусевичу заборонили в'їзд у країну.

У МВС Білорусі заявили, що паспорт глави Католицької церкви Білорусі був визнаний недійсним шляхом перевірки його приналежності до білоруського громадянства.

Кондрусевич засудив насильство в країні після виборів 9 серпня, а також висловив протест проти дій силовиків убіля Червоного костелу, коли 26 серпня правоохоронці заблокували в храмі Святого Симона і Святої Єлени в Мінську демонстрантів і парафіян.

31 серпня Кондрусевича без пояснення причин не пустили в Білорусь, коли він повертався з Польщі. Кондрусевич є громадянином Білорусі.

У РБ тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимність.

фото: БелТА