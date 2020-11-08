Правозахисники публікують імена затриманих на акціях у Білорусі

Білоруський Правозахисний центр «Вясна» до 12:40 опублікував імена 32 затриманих у країні на недільній акції протесту.

Дані розміщені на сайті ПЦ «Вясна», передає Укрінформ.

Уточнюється, що перші точкові затримання в Мінську відбулися вже о 12 годині дня (11:00 за Києвом). З 32 відомих затриманих 2 - в Гомелі, 2 - в Ляховичах (Брестської області), інші - в Мінську.

Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту у столиці Білорусі було стягнуто військову і спецтехніку. Центральні площі міста і деякі інші об'єкти оточені силовиками.

Також з 11.10 на вхід і вихід закриті п'ять станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупиняються. Стільникові оператори в Мінську, як зазвичай, «обмежили» доступ до мобільного Інтернету.

Сьогодні в Мінську проходить «Марш народовладдя». Акції протесту проходять і в інших містах країни.

Як повідомлялося, в Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий строк. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Одразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY