У Мінську ОМОН вже «пакує» учасників маршу в автозаки

У центрі Мінська, на площі Свобода, біля Ратуші, почалися перші затримання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

«Мінськ. Затримання на Площі Свободи. Трьох хлопців було доставлено в автозак. Один з них у червоній куртці. У районі ратуші багато ОМОНу і автозаків. Люди збираються біля Неміги і біля Собору. Під мостом через Немігу також стоїть ОМОН», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту в Мінськ стягується військова і спецтехніка. Оточені центральні площі міста.

Також з 11.10 на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупиняються. Стільникові оператори у Мінську, як зазвичай, «обмежили» доступ до мобільного Інтернету.

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Сьогодні у Мінську заплановано «Марш народовладдя».

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY