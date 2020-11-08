Протести у Мінську: з райвідділів травмованих забирає «швидка»

Сьогодні під час затримання активістів білоруські силовики проявляли жорсткість, відомо, щонайменше про два випадки, коли затриманих з тяжкими травмами забирала «швидка».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радыё Свабода.

«Деяких затриманих з РВВС відвозять машини «швидкої допомоги». З Московського РВВС «швидка» забрала сильно побитого хлопця: за словами волонтерів, у нього нібито зламані ніс і нога, на спині сліди ударів. З Первомайського РВВС забрали хлопця, який після затримання кульгав», - йдеться у повідомленні.

Правозахисний центр «Вясна» на 17:30 (16:30 за Києвом) повідомляє прізвища 403 затриманих активістів.

Сьогодні у Мінську проходив «Марш народовладдя», менш численний ніж у минулі вихідні. В інших містах країни акцій протесту сьогодні було набагато менше.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

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