Правозахисники: на недільному марші у Білорусі - понад 1 000 затриманих

Білоруський Правозахисний центр «Вясна» зібрав імена вже 1023 затриманих на акціях протесту в Білорусі 8 листопада.

Дані розміщені на сайті правозахисників, передає Укрінформ.

Серед затриманих багато відомих людей, журналістів, науковців, спортсменів. Зокрема, повідомляється, що десятиборець Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін вже переведені в ізолятор в Жодіно.

Протягом дня з метою «безпеки пасажирів» метрополітен Мінська закрив всі станції 3-ї лінії. Також у неділю оператори мобільного зв'язку вже звично «обмежували» доступ до мобільного інтернету.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Олександр Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Відразу після виборів в країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів в Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY