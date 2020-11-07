Лукашенко - на відкритті АЕС: Білорусь стає ядерною державою

Олександр Лукашенко офіційно відкрив першу атомну електростанцію в Білорусі.

Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.

За чотири дні до цього вона почала подавати електрику до енергетичної системи, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

«Все так само буденно, якщо б побудували метро. Історичний момент - це те, що країна стає ядерною державою», - сказав Лукашенко.

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Натомість лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала відкриття АЕС у Білорусі прикладом безвідповідального режиму та особисто Олександра Лукашенка, повідомляє Телеграм-канал пресслужби Тихановської.

«Вся історія АЕС - це історія безвідповідальності режиму і особисто Лукашенка. Сьогодні він ризикує народом, який пережив Чорнобиль і пам'ятає цю трагедію», - заявила вона.

Як стверджує опозиціонерка, будівництво АЕС не обговорювалося з білоруським суспільством, а її безпека - з сусідніми державами-партнерами.

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«Запуск реалізується без незалежного контролю та необхідних тестів. Режим навмисне вводить в експлуатацію станцію під час глибокої кризи, щоб приховати чергову свою недбалість», - зазначила Тихановська, наголосивши, що рішення про подальшу долю АЕС може бути ухвалено лише після громадського діалогу і серйозного експертного аналізу проблем, пов'язаних зі станцією.

Електростанція будувалася у Гродненській області за російським проєктом і на російський кредит з 2011 року.

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Вийти на повну потужність перший енергоблок станції повинен у першому кварталі 2021 року.

Передбачається, що після будівництва другого блоку електростанція генеруватиме половину всієї споживаної країною електрики.