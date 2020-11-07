Лукашенко - на відкритті АЕС: Білорусь стає ядерною державою
Як повідомляє Укрінформ, про це інформує Радіо Свобода.
За чотири дні до цього вона почала подавати електрику до енергетичної системи, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
«Все так само буденно, якщо б побудували метро. Історичний момент - це те, що країна стає ядерною державою», - сказав Лукашенко.
Натомість лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала відкриття АЕС у Білорусі прикладом безвідповідального режиму та особисто Олександра Лукашенка, повідомляє Телеграм-канал пресслужби Тихановської.
«Вся історія АЕС - це історія безвідповідальності режиму і особисто Лукашенка. Сьогодні він ризикує народом, який пережив Чорнобиль і пам'ятає цю трагедію», - заявила вона.
Як стверджує опозиціонерка, будівництво АЕС не обговорювалося з білоруським суспільством, а її безпека - з сусідніми державами-партнерами.
«Запуск реалізується без незалежного контролю та необхідних тестів. Режим навмисне вводить в експлуатацію станцію під час глибокої кризи, щоб приховати чергову свою недбалість», - зазначила Тихановська, наголосивши, що рішення про подальшу долю АЕС може бути ухвалено лише після громадського діалогу і серйозного експертного аналізу проблем, пов'язаних зі станцією.
Електростанція будувалася у Гродненській області за російським проєктом і на російський кредит з 2011 року.
Вийти на повну потужність перший енергоблок станції повинен у першому кварталі 2021 року.
Передбачається, що після будівництва другого блоку електростанція генеруватиме половину всієї споживаної країною електрики.