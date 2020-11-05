ОБСЄ закликає анулювати результати виборів у Білорусі

В ОБСЄ засудили масові порушення прав людини, тортури та жорстоке ставлення щодо мирних протестувальників з боку влади Білорусі та закликала провести нові президентські вибори.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у звіті організації стосовно виборів у Білорусі.

У документі зазначено, що порушення прав людини та тортури у Білорусі носили масовий та систематичний характер й підтверджені незаперечними доказами.

ОБСЄ закликає анулювати результати голосування на виборах президента Білорусі 9 серпня «через порушення на всіх етапах» виборчого процесу та провести «нові справжні президентські вибори на основі міжнародних стандартів».

Також у звіті міститься заклик негайно припинити насильство щодо мирних демонстрантів та опозиціонерів, й без жодних умов звільнити всіх політичних в'язнів.

Доповідь щодо виборів у Білорусі була підготовлена за запитом 17 держав та ґрунтується на 700 наданих доказах.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

ЄС та Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська висунула ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь».

З 26 жовтня в країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.

Фото: TUT.BY