У Мінську - марш протесту людей з інвалідністю, є затримані

У Мінську проходить акція протесту людей з інвалідністю, яку організатори називають "Маршем людей з (не) обмеженими можливостями".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радио Свабода в телеграм-каналі.

Учасники акції зібралися на площі Незалежності біля Червоного костьолу.

У центрі Мінська проходить марш протесту людей з інвалідністю / Фото: Радыё Свабода

Вони несуть біло-червоно-білу символіку і скандують "Живе Білорусь", "Це наше місто", "Не забудемо, не пробачимо".

Минск. Участники шествия людей с инвалидностью идут возле здания КГБ. pic.twitter.com/XYGcgfEQv9 — TUT.BY (@tutby) November 5, 2020

Колона дійшла до ГУМу, де влада перекрила проїзд, що обурило протестувальників.

За словами очевидців, до Жовтневої площі під'їхав мікроавтобус білого кольору, після чого були затримані двоє дівчат, пишуть Наша Ніва і TUT.by.

Повідомляється про затримання журналістки «Зеленого порталу» Анастасії Захаревич. «Стояла просто біля проспекту, омонівці кинулися за нею. Вона - у квітковий магазин. Там її й затримали», - розповіла очевидець події.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка.

Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

13 жовтня лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська пред'явила ультиматум, заявивши: якщо влада до 25 жовтня не виконає низку вимог, «на вулицю вийде вся Білорусь». З 26 жовтня у країні розпочалася нова хвиля масштабних протестів.