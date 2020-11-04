Литва надіслала Білорусі ноту через запуск «небезпечної АЕС»
Про це повідомляється на сайті литовського МЗС, передає Укрінформ.
"Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі або Литви, а й для всієї Європи", - йдеться в документі.
Вільнюс вважає за необхідне зупинити введення станції в експлуатацію доки на ній не будуть забезпечені стандарти ядерної безпеки і природоохоронні вимоги. Також парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці.
Як повідомлялося, в середу перший енергоблок БелАЕС був включений в об'єднану енергосистему країни. Після цього Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі через свої електромережі, згідно з існуючим у країні законом про небезпечні АЕС.
За оцінками аналітиків, імпорт електроенергії з Білорусі в першому півріччі поточного року становив близько 5% від усієї електроенергії, імпортованої за той самий період. Більша частина електроенергії імпортується в Литву зі Швеції - у першому півріччі імпорт сягнув 45%.
Як повідомлялося, електроенергетичні системи Литви, Латвії та Естонії будуть фізично відокремлені від Білорусі і Росії в 2025 році після реалізації синхронізації з мережами континентальної Європи. У жовтні 2020 року Єврокомісія виділила рекордне фінансування на другий етап синхронізації країн Балтії з мережами континентальної Європи - 720 млн євро.