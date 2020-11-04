Литва надіслала Білорусі ноту через запуск «небезпечної АЕС»

Міністерство закордонних справ Литви надіслало Білорусі ноту протесту із закликом зупинити запуск небезпечної Білоруської атомної електростанції, побудованої біля литовського кордону.

Про це повідомляється на сайті литовського МЗС, передає Укрінформ.

"Литва засуджує безвідповідальні дії Білорусі, які збільшують ядерну і природоохоронну загрози не тільки для самої Білорусі або Литви, а й для всієї Європи", - йдеться в документі.

Вільнюс вважає за необхідне зупинити введення станції в експлуатацію доки на ній не будуть забезпечені стандарти ядерної безпеки і природоохоронні вимоги. Також парламент балтійської республіки оголосив станцію загрозою національній безпеці.

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Як повідомлялося, в середу перший енергоблок БелАЕС був включений в об'єднану енергосистему країни. Після цього Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі через свої електромережі, згідно з існуючим у країні законом про небезпечні АЕС.

За оцінками аналітиків, імпорт електроенергії з Білорусі в першому півріччі поточного року становив близько 5% від усієї електроенергії, імпортованої за той самий період. Більша частина електроенергії імпортується в Литву зі Швеції - у першому півріччі імпорт сягнув 45%.

Як повідомлялося, електроенергетичні системи Литви, Латвії та Естонії будуть фізично відокремлені від Білорусі і Росії в 2025 році після реалізації синхронізації з мережами континентальної Європи. У жовтні 2020 року Єврокомісія виділила рекордне фінансування на другий етап синхронізації країн Балтії з мережами континентальної Європи - 720 млн євро.