Литва припинила імпорт електроенергії з Білорусі

Після того як на Білоруській АЕС почалося вироблення електроенергії і ця електроенергія стала надходити в загальну систему, Литва припинила закупівлю електроенергії в Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Delfi з посиланням на литовського оператора Litgrid.

«У центрі управління системами компанії Litgrid 3 листопада, о 11:06 год. були зафіксовані дані, що показали, що БілАЕС виробляє електроенергію, тому з 11:38 год. була встановлена ​​нульова прохідність для комерційного потоку електроенергії з Білорусі», - заявили в компанії.

Таке рішення прийнято в рамках так званого «антіострівецького закону», ухваленого в Литві. Згідно з ним, країна забороняє імпорт електроенергії з атомних електростанцій, які вважає небезпечними. Білоруська АЕС в Островці входить до литовського «чорного списку».

За оцінками аналітиків Litgrid, імпорт електроенергії з Білорусі в першому півріччі поточного року склав близько 5% від усієї електроенергії, імпортованої за той самий період. Велика частина електроенергії імпортується в Литву з Швеції - в першому півріччі імпорт досяг 45%.

Електроенергетичні системи Литви, Латвії та Естонії будуть фізично відокремлені від Білорусі і Росії в 2025 році після реалізації синхронізації з мережами континентальної Європи. У жовтні 2020 року Єврокомісія виділила рекордну фінансування на другий етап синхронізації країн Балтії з мережами континентальної Європи - 720 млн євро.