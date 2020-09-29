Євросоюз не допустить конкуренції неекологічної продукції з органічною – експерт

Нові екологічні тренди ЄС вимагають від України участі в програмах, спрямованих на екологізацію виробництва.

Про це розповів заступник голови правління агрохолдингу МХП Олександр Домбровський на Всеукраїнському ECOFORUM-2020 «The European Green Deal: виклики для України. Кругова економіка».

«Високопосадовці ЄС на різних публічних заходах наголошують, що Євросоюз не допустить, щоб товари, які не відповідають високим екологічним стандартам, нечесно конкурували з європейською продукцією, завдаючи ще при цьому шкоди планеті. Стратегія ЄС буде ґрунтуватися на "Зеленому курсі", - повідомив він.

У 2021 році стартує європейська десятирічна програма з оздоровлення європейських ґрунтів Horizon Europa. За словами Домбровського, основні складові «Зеленої» угоди ЄС - це «зелена» енергія, мінімізація використання пестицидів та мінеральних добрив та скорочення викидів. За планом Європа має стати кліматично нейтральним континентом до 2050 року.

«В МХП вже почали цю важливу роботу в поточному році в рамках наших екоінноваційних проєктів «Відновлення родючості українських ґрунтів» та «Органічний гектар». У рамках своєї вертикальної інтеграції розбудували ефективну модель циркулярної економіки», - заявив Домбровський.

«Відновлення родючості українських ґрунтів» та «Органічний гектар» - це запуск систем переробки органічних відходів на 2-х біогазових комплексах на «зелену» електроенергію та тепло. При цьому суттєво скорочуються викиди парникових газів і отримуються якісні органічні добрива, що застосовують для покращення стану ґрунтів.Нині компанія МХП працює над інноваційними проєктами, які також зменшують «карбоновий слід» продукції та технологій.

Фото: МХП