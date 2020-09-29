Бізнес тепер неможливо вести без впровадження сталого виробництва і споживання – експерт

Україна повинна зробити швидкий перехід до «зеленої» економіки, щоб потрапити у світовий тренд енергетичної і продовольчої безпеки.

Про це розповів заступник голови правління агрохолдингу МХП Олександр Домбровський на Всеукраїнському ECOFORUM-2020 «The European Green Deal: виклики для України. Кругова економіка».

«В глобальному сенсі бізнес потребує нових більш сталих підходів, і класичне розуміння його моделей починає помирати – “Business as usual is dead”. Нам потрібен швидкий динамічний перехід до «зеленої» економіки», - заявив він.

Кількість використаних ресурсів щорічно перевищує той обсяг, який Земля здатна відновити за рік, наголосив у своїй презентації Домбровський. Сьогодні для збереження біорізноманіття та екосистеми мало лише природоохоронних заходів – потрібно впроваджувати більш стале виробництво та споживання.

«Енергетична, водна і продовольча безпека сильно взаємопов'язані між собою. Цей підхід був презентований FAO та називається Nexus «енергія-вода-їжа». В Україні, як і в світі загалом виявлені загрозливі тенденції погіршення стану ґрунтів, нам в модель Nexus потрібно інтегрувати «землю» та органіку як джерело енергії та інструмент відновлення родючості ґрунтів»», - повідомив представник МХП.

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Всеукраїнський ECOFORUM-2020 «The European Green Deal: виклики для України. Кругова економіка» відбувся 25-26 вересня у місті Переяслав. У заході взяли участь народні депутати України, керівники центральних органів виконавчої влади, голови ОТГ, представники профільних галузевих асоціацій, бізнесу, міжнародних організацій та експерти. Під час форуму обговорили важливість та механізми реалізації Нової зеленої угоди ЄС та її значення для України, задали орієнтири вдосконалення державної політики у сфері охорони довкілля, окреслили рішення для основних екологічних проблем України у 2020 році, а також сформували умови для відкритого екологічного діалогу між владою, суспільством і бізнесом.

Фото: МХП